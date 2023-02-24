Но в эту субботу в областной столице будет снегопад

С 25 февраля морозы во Владимирской области ослабнут до +3 градусов. На центральную часть России идет теплый атмосферный фронт, но он принесет горожанам снегопады. Синоптики прогнозируют, что март в этом году черезмерно теплой погодой не порадует.«День ото дня ненастье будет усиливаться, и к концу недели облака циклона станут пробиваться даже в Зауралье. А основной удар стихии придется по Центру. Здесь усилится ветер, а интенсивность осадков местами превысит треть февральской нормы. Южнее линии Казань–Москва–Брянск снег даже будет переходить в дожди», - сообщили метеоспециалисты центра "Фобос”.В эту субботу, 25 февраля, в областной столице будет снегопад, температура воздуха ночью -4, а днем 0 градусов. В воскресенье облачно, температура и ночью, и днем +1.