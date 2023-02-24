37-летний житель Петушинского района получил 3 года условного срока за сбитого полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета. Известно, что 29 сентября текущего года

37-летний житель Петушинского района получил 3 года условного срока за сбитого полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета. Известно, что 29 сентября текущего года сотрудники ДПС остановили квадроцикл STELS на одном из участков магистрали М12. Оказалось, что водитель транспорта был пьян. Мужчина в ответ на законные требования полиции взбунтовался и привел квадроцикл в движение.