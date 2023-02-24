В Доме Правительства РФ прошла встреча заместителя председателя Татьяны Голиковой с волонтерами акции «МыВместе». В составе движения более ста молодых ребят и девушек из Коврова.

В Доме Правительства РФ прошла встреча заместителя председателя Татьяны Голиковой с волонтерами акции «МыВместе». В составе этого движения только в Коврове более ста молодых ребят и девушек.В 2020 году в связи с распространением пандемии коронавируса волонтёры помогали одиноким и многодетным жителям города в приобретении лекарств, продуктов, выгуливали их питомцев, выносили мусор, оплачивали коммунальные услуги, подвозили врачей на вызовы на личном транспорте и многое другое. Сейчас ковровские активисты оказывают помощь семьям участников СВО, беженцам, собирают посылки, отправляют гуманитарный груз на передовую и в подшефный город Докучаевск.Татьяна Голикова вручила благодарственное письмо лидеру ковровской молодёжи Дмитрию Быстрову. Награда получена за особые заслуги в волонтерском движении, неравнодушие и помощь военнослужащим и их семьям в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».«От всей души поздравляю тебя, Дмитрий, с этой наградой! Благодарю за отзывчивость и заботу о тех, кто нуждается в нашей конкретной помощи и внимании. Успехов в этом благородном, необходимом людям деле!», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.При его непосредственном участии ковровские добровольцы делают много добрых дел для жителей города.