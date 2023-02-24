Некоторым девушкам нужно всё сразу и молниеносно. Например, она увидела тебя в аське, а ты именно в эту секунду отлучился на кухню, чтобы сварить себе кофейку. Через 5 минут отсутствия ты прочтешь следующий поток сообщений:
1. Приветик!
2. Тук-тук.
3. Ты где?
4. Не хочешь со мной разговаривать?
5. Фу, какой грубый.
6. Так и будешь молчать?
7. Хм... Козёл.
8. Ну и пожалуйста.
9. Мне многие говорили, что ты бесчувственное бревно, но я не верила.
10. А вообще, все мужики сволочи. Пойду к Люське нажрусь.
11. Когда ты это прочтешь, меня уже не будет в живых...
12. Тебе что, пох*й, что меня не будет в живых?!!!!!
13. Нет, бл*! Ты всё таки редкая тварь! Ненавижу!!!!! Урод несчастный!!!!
14. Я что, в игноре?!!!!
15. Эй, тут кто-нибудь
еще анекдот!