Мужчину с ожогами II и III степени госпитализировали из ковровской больницы в Приволжский исследовательский медуниверситет Нижнего Новгорода. В ожоговый центр больного доставили на ..

Мужчину с ожогами II и III степени госпитализировали из ковровской больницы в Приволжский исследовательский медуниверситет Нижнего Новгорода. В ожоговый центр больного доставили на вертолете. Это был первый вылет бригады санитарной авиации в 2023 году.«По стабилизации состояния было принято решение о переводе пациента в специализированное отделение ПИМУ», - сообщили клинической больнице.Эвакуацию проводила авиамедицинская бригада отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи областной клинической больницы на санитарном вертолете.