Преступления произошли в 2016 году в Краснодарском крае. По версии следствия, обвиняемая вместе с другой пенсионеркой и ещё одним неустановленным лицом мошенническим путём приобретали и продавали недвижимость.

В Александровском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении 80-летней пенсионерки, - сообщает пресс-служба суда. Женщину обвиняют в трёх эпизодах мошенничества в особо крупном размере.Преступления произошли в 2016 году в Краснодарском крае. По версии следствия, обвиняемая вместе с другой пенсионеркой и ещё одним неустановленным лицом мошенническим путём приобретали и продавали недвижимость.Пенсионерка признала вину частично. По её словам, она не знала, что сделки совершаются незаконно.