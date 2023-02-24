В городе Петушки Владимирской области на пожаре пострадали мужчина и женщина. 23-го февраля...

В городе Петушки Владимирской области на пожаре пострадали мужчина и женщина.23-го февраля глубокой ночью (в 22:50) поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на площади Советской (дом №7).Наблюдалось задымление в подъезде 2-х этажного жилого дома.Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для спасения и эвакуации людей, разведки и тушения пожара.Известно, что сгорела внутренняя отделкам и имущество квартиры (10 кв.м.).На официальном сайте ГУ МЧС России по Владимирской области сообщается, что на пожаре пострадали мужчина (1978 года рождения) и женщина (1982 года рождения). Погибших, к счастью, нет.Для ликвидации пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники.Дознаватель МЧС России устанавливает причину произошедшего.Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области, pxfuel.com