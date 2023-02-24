Утром 24 февраля в Вязниковском районе произошло смертельное ДТП. По данным дорожной полиции авария случилась в 04:30 на 290 км автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, 50-летний

Утром 24 февраля в Вязниковском районе произошло смертельное ДТП. По данным дорожной полиции авария случилась в 04:30 на 290 км автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, 50-летний водитель, находящийся за рулем большегруза «МАН» с полуприцепом, передвигался по правой полосе и наехал на стоящий впереди грузовик «ДАФ» с полуприцепом под управлением 62-летнего водителя. Водитель за рулем