Советы астролога Василисы Володиной.

Советы астролога Василисы Володиной.Астролог иведущая телепрограммы "Давай поженимся" Василиса Володина поделиласьновым прогнозом. Она ответила на вопрос, что ждет знаки зодиака в конце февраля2023 года, а еще назвала цвет одежды для привлечения успеха в этот период.Так, по словамВасилисы, последние деньки февраля уже несут с собой ощущение весны. ЭтоВенера, которая стремится в знак Овна. Ее благоприятные цвета — это коралловый,кораллово-розовый пастельный оттенок. Именно нежная палитра привлечет удачу вэтот период, не яркая.Кроме этого,Василиса Володина подметила, что нужно искать оттенки этого цвета и вокругсебя. Люди, выбирающие коралловый в гардеробе — это тайные проводники к удаче.В то же время Венера подарит счастье, если выполнить несколько условий."Говоритьоткрыто о своих желаниях, позволить себе быть страстной и купить что-то яркоедля гардероба", — рассказывает астролог своим подписчикам.На ютуб ужепоявился новый весенний прогноз Василисы Володиной. В нем она рассказала, какиеиспытания ждать семейным парам. Кроме этого, она назвала самый важный день вмарте — именно в этот день исполнятся все желания.