Во Владимире семья дольщиков скандально известного ЖК «Дуброва Парк-2» отказывается доплачивать за...

Во Владимире семья дольщиков скандально известного ЖК «Дуброва Парк-2» отказывается доплачивать за свою квартиру.Напомним, скандал со сдачей квартир в ЖК «Дуброва Парк-2» и обманутыми дольщиками тянется уже несколько лет.Строительство многоэтажного дома началось в 2016 году, а завершить строительство застройщик планировал в конце 2020 года. Увы, до сих пор многоэтажка так и не достроена.Игорь Другов сообщил, что в пандемию (в 2020 году) резко подскочила цена на строительные материалы. Достроить дом не вышло. Далее последовали многочисленные обращения дольщиков к властям, суды и разбирательства.Арбитражный суд Владимирской области отказал ППК «Фонд развития территорий» в признании ООО «ИнтерСтройВладимир» и ООО «СитиСтрой» банкротами. Стало невозможно использовать и механизмы, которые планировалось применить в случае банкротства застройщика.Единственным вариант решить проблему сегодня – это достройка объектов.Совсем недавно заместитель Губернатора Сергей Волков провёл рабочую встречу с участниками долевого строительства объектов (https://vladtv.ru/society/142150/), которые возводятся компаниями «ИнтерСтройВладимир», «ИнтерСтрой Плюс» и «Сити Строй» во главе с Игорем Друговым.Застройщик заявил участникам совещания, что прорабатывает несколько путей решения финансового вопроса, в том числе с доплатой дольщиками от 8 тысяч до 11 тысяч рублей за каждый квадратный метр.В редакцию ГТРК «Владимир» обратилась семья Безруковых, которые, как и многие другие дольщики, удивлены от предложения «заплатить ещё»:- Наша история покупки своего жилья уже действительно… длиною в жизнь! Мы с женой купили однокомнатную квартиру в Юрьевце ещё в 2014 году. Так как у нас было уже двое маленьких детей, то жильё мы продали и купили 3-ку с материнским капиталом и ипотекой в 2020 году у Парка Дружбы. В итоге сейчас приходится жить с родителями. Это тот же район, дети ходят в школу №39 и садик №16. Мы очень ждали свой угол. Естественно дополнительных денег у нас сейчас нет, всё вложили в новое жильё. Наш брак мог распаться уже «N» количество раз. Дети мечтают жить нормально. И спрашивают: «Когда мы уже увидим свой дом?». Постоянные ожидания уже надоели. Дети скоро вырастут. В общей сложности ждём свой угол уже 10 лет. У большинства семей денег просто нет! Ипотеки и съемные квартиры – это дорогая жизнь, на которую уходят все заработки. Мне бы очень хотелось обратить на это внимание властей и застройщика. Выходит, что нас вынуждают взять «компенсацию», на которую мы даже однокомнатную квартиру не купим. Разве это справедливо? Мы не виноваты в этой ситуации. И просим достроить наши квартиры без дополнительных средств, которых у нас просто нет и не будет. Это обман! Как такое возможно в правовом государстве?Напомним, заместитель губернатора Владимирской области Сергей Волков поставил задачу застройщику до конца февраля представить в региональное Министерство архитектуры и строительства «дорожные карты» (этапы работы), предусмотрев варианты финансирования как с привлечением дополнительных средств дольщиков, так и без их участия.В настоящий момент возведение многоквартирного дома приостановлено. ГТРК «Владимир» продолжает следить за ситуацией.Светлана КугановаФото: из личного архива семьи Безруковых