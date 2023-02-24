Во Владимирской области ожидается плюсовая температура и мокрый снег. 25-го февраля во...

Во Владимирской области ожидается плюсовая температура и мокрый снег.25-го февраля во Владимирской области минусовые значения перейдут в «плюс». Днём во Владимире, по прогнозам синоптиков, ожидается до +2 °С. Вероятность осадков 40%, ветер 4 м/с. Правда, специалисты отмечают, что ощущаться такая температура будет, как -4°С.Давление 736 мм. Спокойное магнитное поле. Вероятность осадков достаточно высокая, как в утреннее время: с 6:00 до 12:00, так и после 18:00.Специалисты Гидрометцентра России отмечают, что по всему Центральному федеральному округу пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Заметно потеплеет.26-го февраля интенсивность осадков должна ослабеть и вновь вернётся лёгкий мороз. Температура воздуха понизится примерно на 4°, а это значит, что к 27 февраля возможна гололедица на дорогах.Фото: pxfuel.com