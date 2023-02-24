Во Владимирской области в результате ДТП пострадал один водитель. 24 февраля 2023 года в Главное...

Во Владимирской области в результате ДТП пострадал один водитель.24 февраля 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Вязниковский район, ФАД М-7, 290 км.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС России, скорая медицинская помощь, патруль ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 единицы техники.Фото МЧС России по Владимирской области