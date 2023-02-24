Во Владимирской области вынесен приговор водителю квадроцикла, сбившего сотрудника ДПС. Напомним,...

Во Владимирской области вынесен приговор водителю квадроцикла, сбившего сотрудника ДПС.Напомним, всё произошло 29 сентября 2022 года в городе Петушки. Сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району на федеральной трассе М12 был остановлен водитель квадроцикла.Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, решил скрыться. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, он «завёл» квадроцикл и сбил сотрудника ДПС.Как сообщает СУ СК России по Владимирской области, полицейскому был нанесён лёгкий вред здоровью.В дальнейшем обвиняемый всё же признал свою вину. Суд приговорил нерадивого водителя к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком (3 года).Фото: pxfuel.com