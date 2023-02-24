Во Владимирской области за незаконную постановку на учет мигрантов женщина заплатит уголовный...

Во Владимирской области за незаконную постановку на учет мигрантов женщина заплатит уголовный штраф.Прокуратурой Владимира установлено, что жительница областного центра за деньги ставила на миграционный учет иностранцев. Но реального жилья им не предоставляла.В отношении нее возбудили уголовное дело и приговором мирового судьи ей назначен уголовный штраф в 220 тысяч рублей. Также с нее взыскано более 110 тыс рублей, полученных в результате фиктивной регистрации, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Решение суда в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com/en