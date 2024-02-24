Активисты ЛДПР вышли на митинг во Владимире, приуроченный ко Дню Защитника Отечества 23 февраля...

Активисты ЛДПР вышли на митинг во Владимире, приуроченный ко Дню Защитника Отечества23 февраля активисты и сторонники ЛДПР вышли на праздничный митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Во Владимире акция прошла возле Центрального парка.Партийцы выступили под лозунгом: "Специальная военная операция должна завершиться безоговорочной Победой России". Он прозвучал на презентации предвыборной программы кандидата в Президенты Леонида Слуцкого.Активисты ЛДПР отметили особую роль защитников Отечества в Российской истории, и поздравили всех, кто защищает интересы страны: и на передовой, и в тылу.Александр Бугаев, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Леонида Слуцкого:- Огромное количество людей задействованы в специальной военной операции: волонтеры, все те, кто помогают, сегодня их праздник, праздник людей, патриотов страны.