Активисты ЛДПР вышли на митинг во Владимире, приуроченный ко Дню Защитника Отечества
23 февраля...
Активисты ЛДПР вышли на митинг во Владимире, приуроченный ко Дню Защитника Отечества
23 февраля активисты и сторонники ЛДПР вышли на праздничный митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Во Владимире акция прошла возле Центрального парка.
Партийцы выступили под лозунгом: "Специальная военная операция должна завершиться безоговорочной Победой России". Он прозвучал на презентации предвыборной программы кандидата в Президенты Леонида Слуцкого.
Активисты ЛДПР отметили особую роль защитников Отечества в Российской истории, и поздравили всех, кто защищает интересы страны: и на передовой, и в тылу.
Александр Бугаев, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Леонида Слуцкого:
- Огромное количество людей задействованы в специальной военной операции: волонтеры, все те, кто помогают, сегодня их праздник, праздник людей, патриотов страны.
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