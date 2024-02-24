Атлантический циклон сдерживает похолодание на территории ЦФО и Владимирской...
Атлантический циклон сдерживает похолодание на территории ЦФО и Владимирской области
«Атлантический циклон с его относительным теплом и воздухом с повышенной влажностью сдерживает влияние морозного антициклона с востока...» - рассказали синоптики Гидрометцентра России.
До конца длинных выходных такая ситуация сохранится, и морозу к нам пока не «пробраться».
Только в начале следующей рабочей недели (26-27 февраля) температура понизится.
25 февраля погода напомнит метеорологическую весну. Но об окончательной победе тепла над холодом, как мы и говорили,говорить еще рано.
Днём (в воскресенье) синоптики прогнозируют 0°C. К вечеру температура понизится до -2°C.
Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба. Влажность — 77%. Ветер — южный, до 4 метров в секунду. Вероятность осадков — 20%.
Днём 25 февраля погода - пасмурная, ветреная и сырая. К вечеру ожидается гололед.
С понедельника вернуться слабые ночные морозы в связи с усилением влияния сибирского антициклона, холод подтянется с юго-востока.
Народный прогноз погоды на 25 февраля:
«Если 25 февраля воробьи расчирикались — будет оттепель»;
«Холодный день (без осадков) — август будет жарким»;
«Вьюга — летом будут часто идти дожди».
Фото: freepik.com