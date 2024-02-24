Атлантический циклон сдерживает похолодание на территории ЦФО и Владимирской...

Атлантический циклон сдерживает похолодание на территории ЦФО и Владимирской области«Атлантический циклон с его относительным теплом и воздухом с повышенной влажностью сдерживает влияние морозного антициклона с востока...» - рассказали синоптики Гидрометцентра России.До конца длинных выходных такая ситуация сохранится, и морозу к нам пока не «пробраться».Только в начале следующей рабочей недели (26-27 февраля) температура понизится.25 февраля погода напомнит метеорологическую весну. Но об окончательной победе тепла над холодом, как мы и говорили,говорить еще рано.Днём (в воскресенье) синоптики прогнозируют 0°C. К вечеру температура понизится до -2°C.Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба. Влажность — 77%. Ветер — южный, до 4 метров в секунду. Вероятность осадков — 20%.Днём 25 февраля погода - пасмурная, ветреная и сырая. К вечеру ожидается гололед.С понедельника вернуться слабые ночные морозы в связи с усилением влияния сибирского антициклона, холод подтянется с юго-востока.Народный прогноз погоды на 25 февраля:«Если 25 февраля воробьи расчирикались — будет оттепель»;«Холодный день (без осадков) — август будет жарким»;«Вьюга — летом будут часто идти дожди».Фото: freepik.com