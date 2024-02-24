Гидрометцентр России предупреждает о рекордном снежном покрове, что грозит затоплением 25 населённых пунктов.

Примерно 25 населённых пунктов Владимирской области настигнет половодье. Стихия обрубит дорожную связь с 32 пунктами, сообщает МЧС. Под воду могут попасть более 500 садовых участков, около 220 приусадебных территорий и 50 участков автомобильных дорог.Росгидромет рекомендует региональным муниципалитетам обеспечить запасы медикаментов, проверить на пригодность пункты временного размещения, выплату пенсий, провести очистку ливневых стоков и канализации.