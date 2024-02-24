Город Владимир занимает 36 место в рейтинге по вводу жилья. В 2023 году в России введено более 110...

Город Владимир занимает 36 место в рейтинге по вводу жилья.В 2023 году в России введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что стало абсолютным рекордом на сегодняшний день. Об этом сообщает «РИА Новости».Больше всего жилья в расчете на одного человека строится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке, меньше всего — в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске.А что же… Владимир? В областном центре на человека сейчас приходится 1,11 квадратного метра строящегося жилья. Это средний показатель для России в целом.На заметку: по данным администрации Владимира в 2023 году в областном центре ввели в эксплуатацию 304 тысячи квадратных метров жилья, построили 23 многоквартирных жилых дома. Это 242 тысячи квадратных метра.В рейтинге «выше» нас оказалась Москва (30-е место с показателем 1,27 квадратных метра на человека). На 50-й строчке расположился наш сосед Ярославль (0,93 кв.м), а Иваново занимает 59-е место (0,84 кв.м.).В «РИА Новости» уточняют, что площадь строящегося жилья в начале 2024 года в многоквартирных домах на душу населения рассчитана РИА Рейтинг на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года.В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов РФ, а также другие крупные города России.Фото: freepik.com