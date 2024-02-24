Губернатор Александр Авдеев рассказал о рукописи учебного пособия «История земли Владимирской» для...

Губернатор Александр Авдеев рассказал о рукописи учебного пособия «История земли Владимирской» для школьников.Как рассказал Александр Авдеев в своих официальных соцсетях, Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой подготовил рукопись учебного пособия «История земли Владимирской» для 5-6 классов.Повествование в книге ведётся с древнейших времена до начала XVI века.Помощь в подготовке пособия оказал Владимиро-Суздальский музей-заповедник, научные сотрудники и хранители коллекций.Как стало известно, после экспертизы научно-педагогического сообщества оно будет направлено в печать.«Образовательная инициатива области – это развитие важнейших посылов Президента России Владимира Путина о сохранении исторической правды. Чтобы наша страна продолжала существовать и развиваться, мы должны донести её до наших детей. 4 ноября 2022 года Владимир Владимирович поддержал предложение Российского исторического общества ввести изучение истории родного края в школах по всей России...» - рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях.Губернатор уверен, что такая интересная и такая близкая жителям история Владимирской земли станет увлекательным предметом изучения для всей семьи.Фото: freepik.com