Искусственный интеллект может помочь школьникам Владимирской области с подготовкой к ЕГЭ. Речь...

Искусственный интеллект может помочь школьникам Владимирской области с подготовкой к ЕГЭ.Речь идет про информатику. Пресс-служба Правительства Владимирской области информирует, что платформа «ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником» готовит к экзамену бесплатно.Команда методистов компании подготовила пробный ЕГЭ по информатике. И при этом уровень заданий, находящихся в пробнике, соответствует госэкзамену.27 заданий – авторские, их невозможно списать или решить по шаблону. После выполнения будет понятно, сколько времени каждый ученик потратил на решение, сколько баллов заработал, сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области.На платформе встроен ИИ-помощник на базе YandexGPT, который умеет вести диалог с пользователем. Готовых ответов он не предлагает, а задаёт ученику наводящие вопросы, чтобы тот мог прийти к верному решению.Для старта работы нужно на сайте платформы education.yandex.ru/ege выбрать пункт «Решать вариант, как на экзамене» и нажать на кнопку «Пробный вариант ЕГЭ (февраль 2024)».Все авторизованные пользователи могут создавать свои подборки с заданиями и делиться ими.Фото: freepik.com