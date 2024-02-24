Как сложились судьбы владимирских ветеранов СВО?
Многие наши земляки уже вернулись домой. В...
Как сложились судьбы владимирских ветеранов СВО?
Многие наши земляки уже вернулись домой. В статусе ветеранов специальной военной операции. Об их судьбах- Вера Куликова.
Эту песню автор и исполнитель Валерий Архипов сочинил на поле брани. Валерий, его позывной "Отшельник", - участник специальной военной операции. Весь текст - правда жизни.
Это история о каждом, кто сегодня приближает Победу. Эти слова и о судьбе снайпера Семена Стукалова. Год назад Семен был тяжело ранен во время боя под Луганском. Сейчас проходит восстановление.
Семён Стукалов, участник СВО, доброволец:
- Тяжелое ранение было?
- Да, тяжелое 40 осколков было. 12 еще до сих пор во мне.
- Тоже снайпер?
- Дом штурмовали, и нас минометами накрыло.
За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Семена Стукалова наградили медалью "За отвагу". На фронт он отправился добровольцем. За плечами уже был боевой опыт.
Семён Стукалов, участник СВО, доброволец:
- В Чечне служил, в 46 бригаде. ЖДВ срочка и наша - Ракетная Владимирская.
- И в СВО пошли. Что заставило? Вы же уже войну повидали?!
- А если не мы, то кто?! Мы не пойдем, - это здесь потом будет.
О том, что ему придется отстаивать рубежи Отчизны, как и его деду - участнику Великой Отечественной войны, тридцатитрехлетний Семен Стукалов и не предполагал. После школы выбрал вполне мирную профессию - парикмахера. Его главное пожелание сыну - одно!
Семён Стукалов, участник СВО, доброволец:
- Чтобы не пришлось то же самое проходить, что и мне!
Ко Дню защитника Отечества Областной дворец культуры подготовил специальную программу. Её автор- Владимир Крючков. В нее вошли не только песни, но и стихи наших классиков, Александра Пушкина, в том числе. Большая поэзия - на все времена.
“Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага-
И ненавидите вы нас ...
За что ж? ответствуйте:
За то ли,
Что на развалинах
Пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?”
(Клеветникам России)
Владимир Крючков, директор Областного дворца культуры и искусства, автор праздничной программы:
- Здесь есть авторы молодые, здесь есть авторы из Донецка. Как видите, мы берем эту поэзию! Вы знаете, сегодня это сейчас актуально!
По традиции, в День защитника Отечества прозвучала песня "Офицеры". Ее зал слушал стоя.
Вера Куликова , Алексей Ковалёв “Вести-Владимир”.