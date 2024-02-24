Как сложились судьбы владимирских ветеранов СВО? Многие наши земляки уже вернулись домой. В...

Как сложились судьбы владимирских ветеранов СВО?Многие наши земляки уже вернулись домой. В статусе ветеранов специальной военной операции. Об их судьбах- Вера Куликова.Эту песню автор и исполнитель Валерий Архипов сочинил на поле брани. Валерий, его позывной "Отшельник", - участник специальной военной операции. Весь текст - правда жизни.Это история о каждом, кто сегодня приближает Победу. Эти слова и о судьбе снайпера Семена Стукалова. Год назад Семен был тяжело ранен во время боя под Луганском. Сейчас проходит восстановление.Семён Стукалов, участник СВО, доброволец:- Тяжелое ранение было?- Да, тяжелое 40 осколков было. 12 еще до сих пор во мне.- Тоже снайпер?- Дом штурмовали, и нас минометами накрыло.За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Семена Стукалова наградили медалью "За отвагу". На фронт он отправился добровольцем. За плечами уже был боевой опыт.Семён Стукалов, участник СВО, доброволец:- В Чечне служил, в 46 бригаде. ЖДВ срочка и наша - Ракетная Владимирская.- И в СВО пошли. Что заставило? Вы же уже войну повидали?!- А если не мы, то кто?! Мы не пойдем, - это здесь потом будет.О том, что ему придется отстаивать рубежи Отчизны, как и его деду - участнику Великой Отечественной войны, тридцатитрехлетний Семен Стукалов и не предполагал. После школы выбрал вполне мирную профессию - парикмахера. Его главное пожелание сыну - одно!Семён Стукалов, участник СВО, доброволец:- Чтобы не пришлось то же самое проходить, что и мне!Ко Дню защитника Отечества Областной дворец культуры подготовил специальную программу. Её автор- Владимир Крючков. В нее вошли не только песни, но и стихи наших классиков, Александра Пушкина, в том числе. Большая поэзия - на все времена.“Для вас безмолвны Кремль и Прага;Бессмысленно прельщает васБорьбы отчаянной отвага-И ненавидите вы нас ...За что ж? ответствуйте:За то ли,Что на развалинахПылающей МосквыМы не признали наглой волиТого, под кем дрожали вы?”(Клеветникам России)Владимир Крючков, директор Областного дворца культуры и искусства, автор праздничной программы:- Здесь есть авторы молодые, здесь есть авторы из Донецка. Как видите, мы берем эту поэзию! Вы знаете, сегодня это сейчас актуально!По традиции, в День защитника Отечества прозвучала песня "Офицеры". Ее зал слушал стоя.Вера Куликова , Алексей Ковалёв “Вести-Владимир”.