Когда по Владимиру начнут курсировать автобусы со стационарными валидаторами? Напомним, валидатор...

Когда по Владимиру начнут курсировать автобусы со стационарными валидаторами?Напомним, валидатор - это электронное или электронно-механическое устройство, предназначенное для отображения и проверки документов (проездных билетов общественного транспорта, пропусков), записанных на бесконтактные или контактные электронные носители.Как стало известно, администрация объявила аукцион на поставку во Владимир 20 дизельных автобусов. На их закупку выделили 336,6 млн рублей.Поставщика определят 1 марта, а это значит, что автобусы поступят в депо «Владимирпассажиртранса» в течение 90 дней после подписания контракта.Таким образом, новые автобусы со стационарными валидаторами начнут курсировать летом 2024 года.Техзаданием предусмотрены системы отопления и климат-контроля, видеонаблюдение внутри салона и дороги, электронные табло, системы ГЛОНАСС и спутникового мониторинга. Также на автобусах должна быть фирменная красно-белая окраска.Терминал для оплаты и печати билета появится возле каждой пассажирской двери. Заплатить за проезд можно будет банковской, транспортной картой или смартфоном с NFC.Как будут контролировать «зайцев? При входе в автобус установят датчики подсчета пассажиров. Данные будут поступать на сервер мониторинга, а водитель сможет видеть, сколько человек вошло в салон и сколько оплатило проезд.Другой вопрос — какое наказание будет предусмотрено для тех, кто откажется платить. Увы, сегодня картина, когда кондуктор пытается высадить пьяных (или наглых) «зайцев» - не такая уж и редкая. А водителю в момент движения автобуса совсем не до выяснения отношений с агрессивными пассажирами.Читайте и смотрите также:"Забежал и махал ножом": владимирские перевозчики оборудуют автобусы тревожными кнопкамиhttps://vladtv.ru/society/152356/Стало известно, сколько перевозчики хотят получать с пассажиров автобусов и троллейбусов во Владимиреhttps://vladtv.ru/society/152220/Фото: Архив ГТРК «Владимир»