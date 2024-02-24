Народные приметы на 25 февраля. Почему в день Алексея Рыбного нежелательно есть мясо? По народному...

Народные приметы на 25 февраля. Почему в день Алексея Рыбного нежелательно есть мясо?По народному календарю 25 февраля отмечается день Алексея Рыбного, а православная церковь вспоминает митрополита Московского и Всея Руси — Алексия.В это время начинает таять снег и очень хорошо ловится рыба. Отсюда и пошла традиция - готовить в этот день именно рыбные блюда, но не мясные.Хозяйки подавали на стол расстегаи. Они были отличным дополнением к рыбному бульону.Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Таким же образом поступали и с пряжей, приговаривая: «Морозишь пряжу после Власия — будешь с деньгами на Масленицу».Что принято было делать в день Алексея Рыбного?- На ужин принято было подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой. Верили, что это к здоровью и достатку в семье.- В этот день на столе обязательно был хлеб. Он считался символом богатства дома и оберегом от зла.- Было принято также, чтобы ломоть хлеба лежал в углу дома, у икон. Наши предки верили, что вместе с куском хлеба человек получает свою долю, участь или счастье.Что нельзя делать в день Алексея Рыбного?- В этот день нежелательно есть мясо – к неприятностям и болезням живота.- Нельзя начинать новые дела — к неудачному старту.- Запрещено на Алексея Рыбного надевать старые вещи, особенно, с дырами и потёртостями — проблемы из прошлого могут вернуться в вашу жизнь.Народные приметы на 25 февраля«Чем морознее день на Алексея Рыбного — тем теплее будет март»;«Холодный и сухой день — август будет жарким»;«Сильный ветер — к метели»;«За окном вьюга — летом будут часто идти дожди».Фото: freepik.com