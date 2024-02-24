Народные приметы на 25 февраля. Почему в день Алексея Рыбного нежелательно есть мясо?
По народному...
Народные приметы на 25 февраля. Почему в день Алексея Рыбного нежелательно есть мясо?
По народному календарю 25 февраля отмечается день Алексея Рыбного, а православная церковь вспоминает митрополита Московского и Всея Руси — Алексия.
В это время начинает таять снег и очень хорошо ловится рыба. Отсюда и пошла традиция - готовить в этот день именно рыбные блюда, но не мясные.
Хозяйки подавали на стол расстегаи. Они были отличным дополнением к рыбному бульону.
Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Таким же образом поступали и с пряжей, приговаривая: «Морозишь пряжу после Власия — будешь с деньгами на Масленицу».
Что принято было делать в день Алексея Рыбного?
- На ужин принято было подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой. Верили, что это к здоровью и достатку в семье.
- В этот день на столе обязательно был хлеб. Он считался символом богатства дома и оберегом от зла.
- Было принято также, чтобы ломоть хлеба лежал в углу дома, у икон. Наши предки верили, что вместе с куском хлеба человек получает свою долю, участь или счастье.
Что нельзя делать в день Алексея Рыбного?
- В этот день нежелательно есть мясо – к неприятностям и болезням живота.
- Нельзя начинать новые дела — к неудачному старту.
- Запрещено на Алексея Рыбного надевать старые вещи, особенно, с дырами и потёртостями — проблемы из прошлого могут вернуться в вашу жизнь.
Народные приметы на 25 февраля
«Чем морознее день на Алексея Рыбного — тем теплее будет март»;
«Холодный и сухой день — август будет жарким»;
«Сильный ветер — к метели»;
«За окном вьюга — летом будут часто идти дожди».
Фото: freepik.com