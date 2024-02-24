Освещение не соответствует нормативам на пяти улицах Коврова

Прокуратура Владимирской области сообщает, что после проведения проверки в области безопасности дорожного движения было установлено несоответствие электрического освещения на улицах Ватутина, Грибоедова, Еловая, Строителей и Димитрова нормативам. Дороги были плохо освещеныПоэтому надзорное ведомство обратилось в Ковровский городской суд с иском, требуя от городских властей привести освещение на указанных улицах в соответствие с требованиями.