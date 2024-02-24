Министерство финансов США выложило список новых санкций в адрес некоторых предприятий.

Несколько компаний Владимирской области попали под санкции Штатов Америки. Все они относятся к химической промышленности и электромеханической.Все три предприятия попали в санкционный список за экономическую деятельность в сфере военно-промышленной поддержки. В список попали OAO «Специальное конструкторское бюро Приборостроения и Автоматики», АО «Ковровский электромеханический завод» и ООО «ГРЕМЛОС».