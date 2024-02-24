Студенты ПИМУ познакомились с врачами-наставниками Кольчугинской центральной районной больницы. В...

Студенты ПИМУ познакомились с врачами-наставниками Кольчугинской центральной районной больницы.В пресс-службе Минздрава Владимирской области рассказали, что в рамках проекта по наставничеству владимирского филиала ПИМУ студенты знакомятся с больницами региона, куда им предстоит трудоустроиться после завершения обучения.«Ребята выехали в Кольчугинскую центральную районную больницу. Будущие врачи познакомились с работой поликлиники и стационара. Побывали в приемном отделении, реанимации и интенсивной терапии, оперблоке. Студентам показали кабинеты, в которых установлено новое оборудование, поступившее в больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения...» - рассказали в пресс-службе Минздрава.Своими впечатлениями от встречи со студентами в социальных сетях Минздрава поделились и специалисты.Оксана Терентьева, и.о. главного врача Кольчугинской ЦРБ:- Потребность в медицинских кадрах высокая. Молодежь сейчас очень активная и умная. Обучение происходит на современном уровне. Мы ждем как врачей общей практики, так и узких специалистов. Летом наши студенты-целевики пройдут практику и поработают месяц с врачом-наставником. Он поможет сделать первые шаги в профессии, получить опыт и ценные советы, погрузиться в жизнь больницы. На 2024 год мы выдали 7 целевых направлений на обучение в ПИМУ.Егор Шилов, врач анестезиолог-реаниматолог Кольчугинской ЦРБ:- Не нужно бояться работать в малых городах и на селе. Есть программы господдержки молодых врачей, например, «Земский доктор» с выплатой до 1,5 млн. рублей. Есть возможность льготной ипотеки, предоставления служебного жилья и другое. Четыре года назад это помогло и мне, как молодому специалисту, чтобы я мог успешно стартовать. А дальше наставники в больнице помогут.В завершение выездного дня будущие медики побывали в кольчугинской средней школе № 5, показали старшеклассникам, как оказывать первую медицинскую помощь и рассказали интересные истории из студенческой жизни.27 февраля группа из владимирского филиала ПИМУ уже поедет в Александровскую районную больницу для знакомства с коллективом и рабочим процессом.В марте выездные дни пройдут в ЦГБ города Коврова, Ковровской ГБ №2 и Муромской ЦРБ.Фото: https://t.me/depzdav33