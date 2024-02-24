В 2024 году профосмотры пройдут около 16 000 детей на базе Областной детской клинической больницы...

В 2024 году профосмотры пройдут около 16 000 детей на базе Областной детской клинической больницы города Владимира.В этом году профосмотры ждут 15 791 ребенка, среди них - 2 200 - это подростки 15-17 лет, информирует пресс-служба ОДКБ.Ребят осматривают хирург, стоматолог, уролог-андролог, невролог, эндокринолог, травматолог–ортопед, офтальмолог, отоларинголог, акушер–гинеколог и подростковый психиатр.В обследования также включены лабораторные исследования и, в зависимости от возраста, ЭКГ и УЗИ брюшной полости.Врачи проводят комплексную оценку состояния здоровья: определяется группа здоровья и медицинские группы для занятий физической культурой.Важно:Профосмотр (профилактический осмотр) – это медицинский осмотр, целью которого является выявление каких-либо заболеваний на ранних стадиях, а также - факторов риска возникновения тех или иных болезней. Раннее выявление патологий позволяет избежать их осложнений, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни.Фото: https://vk.com/odkb33_soobshestvo