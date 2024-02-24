В городе Карабаново 23 февраля произошел крупный пожар, пострадали 2 человека Об этом информирует...

В городе Карабаново 23 февраля произошел крупный пожар, пострадали 2 человекаОб этом информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Уточнятся, что 23 февраля в 00:55 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре дачного дома в СНТ «Надежда А» (город Карабаново) на улице 2-я Линия, участок 59.Известно, что площадь пожара — немалая, 56 квадратных метров.Увы, пострадали 2 человека. Других подробностей пока нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области ещё раз напоминает: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101».Сообщения принимаются круглосуточно (бесплатно!) с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области