В городе Карабаново 23 февраля произошел крупный пожар, пострадали 2 человека
Об этом информирует...
В городе Карабаново 23 февраля произошел крупный пожар, пострадали 2 человека
Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
Уточнятся, что 23 февраля в 00:55 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре дачного дома в СНТ «Надежда А» (город Карабаново) на улице 2-я Линия, участок 59.
Известно, что площадь пожара — немалая, 56 квадратных метров.
Увы, пострадали 2 человека. Других подробностей пока нет.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области ещё раз напоминает: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101».
Сообщения принимаются круглосуточно (бесплатно!) с городских и мобильных телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области