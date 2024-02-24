В каких районах Владимирской области самая высокая потребность в кадрах?
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В каких районах Владимирской области самая высокая потребность в кадрах?
По информации пресс-службы Правительства Владимирской области, в регионе отмечается снижение уровня регистрируемой безработицы.
На 1 января 2024 года Владимирская область находилась на 11 месте в Центральном федеральном округе и на 21-м – в Российской Федерации.
В разрезе муниципальных образований на начало года самый низкий уровень безработицы – 0,2 процента – зафиксирован в Коврове, в Ковровском, Петушинском и Суздальском районах.
Коэффициент напряжённости составляет 0,2 незанятых на одну вакансию.
Самая высокая потребность в кадрах в Петушинском, Киржачском, Кольчугинском, Ковровском, Собинском, Суздальском районах и в городе Коврове.
По сравнению с прошлым годом в 2 раза снизилось число человек, находящихся в режиме неполной занятости.
По данным Росстата, у нас один из самых низких показателей уровня общей безработицы в Центральном федеральном округе (1,9 процента).
На начало февраля 2024 года на регистрационном учёте в службе занятости находилось 2,9 тыс. безработных граждан, что на 28,8 процента меньше, чем в начале февраля прошлого года.
Фото: freepik.com