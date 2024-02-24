Баня, стоящая на участке дома №12 на улице Советской в Карабаново, сгорела дотла ночью 24 февраля. О происшествии рассказали спасатели службы ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Пожарным о

Баня, стоящая на участке дома №12 на улице Советской в Карабаново, сгорела дотла ночью 24 февраля. О происшествии рассказали спасатели службы ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Пожарным о возгорании сообщили в 2:08. К приезду спасателей огонь распространился на 45 квадратных метров и начал угрожать стоящему рядом жилому дому. Однако пламени не дали перекинуться на