В Лакинске жителей аварийного дома с провалившимся полом планировали расселить лишь в 2025...

В Лакинске жителей аварийного дома с провалившимся полом планировали расселить лишь в 2025 году.Собинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения жилищного законодательства при переселении местных жителей из аварийного жилого фонда.Выяснилось, что многоквартирный жилой дом № 59 по проспекту Ленина в городе Лакинске признан аварийным и подлежащим сносу. Правда, срок расселения был определен до 31 декабря 2025 года.В пресс-службе региональной прокуратуры рассказывают:«… Зафиксированы локальные разрушения цоколя, видимые нарушения изоляции электропроводки, трещины в кирпичных кладках; в доме мокнут стены и проваливаются полы. По результатам обследования специализированной организацией сделаны выводы о том, что состояние стенового ограждения находится в недопустимом состоянии, непригодно к дальнейшей эксплуатации, перегородки имеют сквозные трещины, техническое состояние дома оценивается как аварийное. Таким образом, столь длительный срок расселения нельзя признать разумным, поскольку имеется реальная угроза обрушения здания, в связи с чем нахождение в нем является опасным...»В результате прокурор обратился в суд с требованиями к городской администрации о расселении жильцов аварийного дома.Требования судом были удовлетворены. В данный момент на орган местного самоуправления возложена обязанность обеспечить нанимателей жилых помещений новым жильём, а также выплатить денежные компенсации собственникам квартир.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области