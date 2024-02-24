В поселке Муромцево Владимирской области демонтирована линия электропередачи, находившаяся в...

В поселке Муромцево Владимирской области демонтирована линия электропередачи, находившаяся в аварийном состоянииЖительница Судогодского района обратилась в прокуратуру по факту угрозы падения опоры линии электропередач. Была проведена проверка."В ходе обследования линии электропередач, расположенной по улице Совхозная, поселка Муромцево выявлены факт ненадлежащего состояния одной из опор: столб имел гнилостные повреждения, зафиксировано отклонение его вершины от вертикальной оси более чем на 30 см", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.В итоге руководителю электросетевой компании внесено представление. Однако допущенные нарушения организацией не устранены. В суд направлено соответствующее исковое заявление.В ходе рассмотрения иска прокурора столб демонтирован, электроснабжение населения осуществляется посредством новой линии электропередач."Кроме того, за допущенные нарушения начальник Судогодского РЭС филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье», в настоящее время освобождённый от занимаемой должности, на основании постановления прокурора привлечен к административной ответственности в виде штрафа", - добавили в ведомстве.Фото: пресс-служба областной прокуратуры