Жители Владимирской Области пили загрязнённую воду с избытком железа.

По информации Владимирской областной прокуратуры, надзорное ведомство требует привести питьевую воду в соответствующее нормам качество. В ходе контрольных мероприятий за соблюдением санитарных требований были найдены нарушения.Лабораторный анализ воды из скважин села Гатиха показал, что превышены нормы мутности и железа. Главе администрации Камешковского района внесено представление и привлечение к административной ответственности. Суд также обязал администрацию устранить все допущенные нарушения санитарных норм.