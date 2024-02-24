Еще одной жертвой упавшего льда стал 11-летний ребенок из Юрьев-Польского. Это случилось у магазина «Светофор» по адресу улица Луговая, 4. Мальчик получил травмы, помощь ему оказывали врачи,

Еще одной жертвой упавшего льда стал 11-летний ребенок из Юрьев-Польского. Это случилось у магазина «Светофор» по адресу улица Луговая, 4. Мальчик получил травмы, помощь ему оказывали врачи, сообщили в пресс-службе прокуратуры. По факту травмирования ребенка из-за упавшей на него глыбы организована проверка. Прокуратура выяснит, откуда именно упал лед и кто в ответе за то, что