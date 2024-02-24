Жителям Владимирской области напомнили о приближающемся сезоне клещей. Эти паукообразные могут быть переносчиками различных заболеваний. Самое опасное из них – клещевой вирусный

Жителям Владимирской области напомнили о приближающемся сезоне клещей. Эти паукообразные могут быть переносчиками различных заболеваний. Самое опасное из них – клещевой вирусный энцефалит. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Энцефалит поражает центральную нервную систему. Болезнь может привести к инвалидности и смерти. Сотрудники Роспотребнадзора советуют вакцинироваться, прежде чем планировать весной поездки на природу. Во Владимирской области в прошлом