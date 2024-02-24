Владимирскому ветерану СВО установили бионический протез руки Особенный подарок ко Дню Защитника...

Владимирскому ветерану СВО установили бионический протез рукиОсобенный "подарок" ко Дню Защитника Отечества преподнес региональный Соцфонд ветерану спецоперации из Петушинского района Евгению Крюкову.За счет средств электронного сертификата, ему установили современный бионический протез правой руки. Репортаж Марии Артес.26-летний Евгений Крюков - ветеран специальной военной операции. Вспоминает, как в марте прошлого года в него прилетела противотанковая ракета. Тогда он чудом выжил, но потерял руку. Получил около 20-ти осколочных ранений. Сейчас - учится жить заново, с бионическим протезом.Евгений Крюков, ветеран специальной военной операции:- Разгибаю, получается, руку, - он разжимается. Сгибаю, - она сжимается.Стоимость протеза - более 6 миллионов рублей. Его Евгений получил от регионального отделения Социального Фонда России. С тех пор - на постоянной связи с врачом, Антоном Соколовым.Второй такой культеприемной гильзы нет. Она изготовлена индивидуально, по параметрам Евгения. Он даже выбрал дизайн, протез светится в темноте. В него встроены датчики, регулирующие работу "схватов".Залог успеха - ежедневные "тренировки". Они приводят мышцы в тонус. Для более сложных "схватов" в телефоне Евгения Крюкова установлено специальное приложение. Доступно 14 режимов.Евгений Крюков, ветеран специальной военной операции:- Те же сумки с магазина таскать, все-таки , поудобнее, в двух руках, чем в одной.А в этом черном ящик - питание для протеза: 2 зарядки для дома и машины. Аккумуляторы встроены в предплечье.Евгений Крюков, ветеран специальной военной операции:- Зарядки хватает на 2 дня смело. Так что долго заряжать часто не приходится. Это хорошо. Удобно.Наиболее оперативный и удобный способ получения средств реабилитации, - электронные сертификаты.Антон Соколов, руководитель протезно-ортопедического центра:- Никаких проблем на всех этапах не возникло. Оформили заключение, прошли комиссию в медико-социальной экспертизе, и дальше социальный фонд России оплатил данное изделие.В Социальном фонде рассказывают: с этого года участники и ветераны боевых действий с инвалидностью получают сертификаты в, так называемом, проактивном режиме.Антон Курбаков, управляющий Отделением Социального фонда РФ по Владимирской области:- Всю информацию о гражданах мы получаем из информационных систем. И, соответственно, назначение технических средств реабилитации, то есть, выдачу электронного сертификата, - мы делаем проактивно. При поступлении информации о получении инвалидности участника специальной военной операции.Получить средства технической реабилитации владимирцы могут и самостоятельно. А затем - подать заявление на компенсацию денежных средств.Мария Артес. Андрей Синягин “Вести-Владимир”.