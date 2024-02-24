“Вместе победим!»: как владимирские бойцы встретили День Защитника Отечества на фронте? 23 февраля...

“Вместе победим!»: как владимирские бойцы встретили День Защитника Отечества на фронте?23 февраля встретили и на фронте, в самых разных его точках. Какие подарки получили владимирские бойцы? И как они ежедневно приближают Победу? Расскажет Мария Платанюк.Марьинка, ДНР. Передовые позиции. Российский стяг - ко Дню Защитника Отечества, - для одного из владимирских бойцов. Это подарок...сына. Фронтовой привет ему отец направил, сняв это видео. Вместе победим!Сотни открыток - в зону специальной операции. С главным пожеланием - скорейшей Победы! Той, что станет одной на всех.Акция "Письмо на фронт" прошла в региональном Штабе общественной поддержки. Теплые послания нашим землякам на передовую написали волонтёры.Область ежедневно помогает нашим защитникам. Это груз в одну из войсковых частей. Делегация районов: Судогодского, Киржачского, Александровского, - привезла владимирским бойцам пиломатериал, топливные брикеты, принадлежности для обустройства солдатского быта и даже...экскаватор. Готова к отправке в зону СВО и очередная полевая баня.Благодарность и поздравления летят из всех горячих точек фронта. Это - из-под Авдеевки:“Поздравляем мужчин Владимирской области с Днем Защитника Отечества! Благодарим Вас за помощь, оказываемую нам. Победа будет за нами!”А это тоже земляки. Лисичанск. Северодонецкое направление:“Фронтовики Российской Федерации поздравляют участников боевых действий, мужское население Владимирской области! С Днём Защитника Отечества! И желаем вам силы, мужества и отваги!”Фронтовая весточка и от бойца с позывным Захар. Жителя города Лакинска. Участник специальной военной операции Руслан Захаров, награжденный Георгиевским крестом, - старший сержант батальона "Спарта".Руслан Захаров, позывной "Захар", участник специальной военной операции, кавалер ордена "Георгиевский крест":- Здравствуйте, дорогие друзья, хотел бы передать всем землякам из Владимира и Владимирской области большой привет с фронта, с Авдеевского направления. Хотел бы выразить слова благодарности губернатору Владимирской области Александру Авдееву за поддержку всех участников СВО и гражданского населения. Готовимся к штурму, Победа будет за нами! Будем долбить националистов.Честь, отвага и мужество для "Захара", как и для всех защитников Отчизны, - главные ориентиры. В тяжелейшем бою, все-таки взяв высоту, он получил страшные ранения. Потерял ногу, но не силу духа. Вновь отправился на передовую. Кроме того, Руслан регулярно навещает раненых в госпиталях.Руслан Захаров, позывной "Захар", участник специальной военной операции, кавалер ордена "Георгиевский крест":- Я работаю здесь санитаром, ухаживаем за ранеными, оказываем им всяческую помощь, содействуем всему…Будни санитара у линии фронта. Его позывной "Скальпель". В зоне СВО - практически с самого начала. Народный фронт Владимирской области привез в госпиталь, где работает "Скальпель" гуманитарный груз.Санитар:- Спасибо Народному фронту за доставленную технику, за помощь, оказанную госпиталю.А это Ростов-н-Дону. Руководитель регионального Штаба Народного Фронта Артём Старостин принял участие в отправке автомобилей на фронт. Машины, а также форма, тактические аптечки и генераторы, - закуплены в рамках сбора к 23-ему февраля. "Все для Победы"- сегодня это главные слова для всей России.Мария Платанюк "Вести-Владимир".