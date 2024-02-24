Летом в столице региона будут курсировать автобусы о стационарными валидаторами.

Министерство имущественных земельных отношений Владимирской области выставило на сайте госзакупок лот на поставку 20 дизельных автобусов в областной центр. Все автобусы будут оснащены стационарными валидаторами. Бюджет на закупку составляет 336,6 млн рублей, а стоимость одного автобуса приближается к отметке в 16,8 млн. Поставщик будет определен 1 марта, а автобусы доставятся в депо «Владимирпассажиртранса» в течение 90 дней после подписания контракта.Техническое задание предусматривает такие функции, как системы отопления и климат-контроля, видеонаблюдение внутри салона и по маршруту, электронные табло, системы ГЛОНАСС и спутникового мониторинга. Автобусы будут иметь фирменную красно-белую окраску. Также каждая пассажирская дверь будет оборудована терминалом для оплаты и печати билета. Оплатить проезд будет возможно банковской картой, транспортной картой или смартфоном с технологией NFC.Для контроля неплательщиков предусмотрены датчики подсчета пассажиров при входе в автобус. Соответствующая информация будет передаваться на сервер мониторинга, и водитель сможет видеть, сколько людей зашло в салон и сколько из них оплатило проезд.