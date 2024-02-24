Во Владимире на женщину рухнула снежно-ледяная масса, проводится проверка по факту ее...

Во Владимире на женщину рухнула снежно-ледяная масса, проводится проверка по факту ее травмирования.Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В данный момент организована проверка произошедшего.Известно, что на жительницу Владимира снежно-ледяная масса упала у дома № 22 по улице Верхняя Дуброва.В результате пострадавшая получила травмы. Женщине была оказана медицинская помощь.«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации, ответственной за надлежащее содержание общедомового имущества и своевременную очистку кровли и дворовой территории от снега и наледи...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области