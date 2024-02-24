Во Владимире охраннику частного предприятия работодатель не хотел платить сверхурочные.
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Во Владимире охраннику частного предприятия работодатель не хотел платить сверхурочные.
Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
По обращению местного жителя была проведена проверка исполнения трудового законодательства.
Выяснилось, что заявитель работал в должности охранника в одном из частных предприятий областного центра.
«Анализ платежных документов, табелей учета рабочего времени, расчетных листков работника показал, что плата за сверхурочную работу в 2022 году ему фактически не начислялась...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По указанным фактам прокурором руководителю организации было внесено представление. И по результатам его рассмотрения заявителю все же выплатили средства за фактически отработанное время.
Уточняется, что в данный момент «виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности».
Фото: freepik.com