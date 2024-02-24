Во Владимире охраннику частного предприятия работодатель не хотел платить сверхурочные. Об этой...

Во Владимире охраннику частного предприятия работодатель не хотел платить сверхурочные.Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По обращению местного жителя была проведена проверка исполнения трудового законодательства.Выяснилось, что заявитель работал в должности охранника в одном из частных предприятий областного центра.«Анализ платежных документов, табелей учета рабочего времени, расчетных листков работника показал, что плата за сверхурочную работу в 2022 году ему фактически не начислялась...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.По указанным фактам прокурором руководителю организации было внесено представление. И по результатам его рассмотрения заявителю все же выплатили средства за фактически отработанное время.Уточняется, что в данный момент «виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности».Фото: freepik.com