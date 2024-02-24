Из-за неубранного снега во Владимире пострадала женщина.

Как сообщает пресс-служба Владимирской региональной прокуратуры, 23 февраля жительница региональной столицы, проходя возле дома, услышала сверху шум. Она посмотрела на источник звука и на лицо упал снег со льдом.Госпитализация женщине не понадобилась. Прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента. Если снег и лёд упали с крыши здания, ответственность за нарушение прав и причинение вреда понесёт управляющая компания. С другой стороны, если облава сошла с крыши одного из балконов, то ответственность лежит на владельце жилого помещения.