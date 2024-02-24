Ледяная глыба свалилась на женщину во Владимире. Жертва льда чудом выжила, но пострадала. Инцидент произошел у дома №22 на улице Верхняя Дуброва. О случае рассказали в пресс-службе

Ледяная глыба свалилась на женщину во Владимире. Жертва льда чудом выжила, но пострадала. Инцидент произошел у дома №22 на улице Верхняя Дуброва. О случае рассказали в пресс-службе прокуратуры. По факту падения ледышки организована проверка. Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, а именно откуда упала глыба, с крыши или с чьего-то балкона. Кроме того, оценят действия управляющей организации,