Ледяная глыба свалилась на женщину с девятиэтажного дома. Жертва льда чудом выжила, но пострадала. Инцидент произошел во Владимире у дома №22 на улице Верхняя Дуброва. О случае рассказали в

Ледяная глыба свалилась на женщину с девятиэтажного дома. Жертва льда чудом выжила, но пострадала. Инцидент произошел во Владимире у дома №22 на улице Верхняя Дуброва. О случае рассказали в пресс-службе прокуратуры. По факту падения ледышки организована проверка. Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и оценит действия управляющей организации, на совести которой лежит чистка крыши от наледи и