Во Владимирской области было снято с оборота 173 кг масложировой продукции. Речь идет про 2023...

Во Владимирской области было снято с оборота 173 кг масложировой продукции.Речь идет про 2023 год, точнее — итоги. Информацию на днях опубликовала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.«Мы контролируем качество и безопасность молочной продукции. Так за 2023 год Управлением по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано 1 911 проб молочной и масложировой продукции, не соответствовало гигиеническим нормативам 98 проб...» - поясняют специалисты.Сообщается, что по физико-химическим показателям, характеризующим качество молочной продукции, также не соответствовали нормативным требованиям - 4,9% проб.Удельный вес, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, дрожжей и другое) составил 5,5%.Важно: Снято с оборота 173 кг масложировой продукции.Отмечается, что всего специалистами Управления за 2023 год проведено 93 контрольно-надзорных мероприятия на предприятиях торговли молока и молочной продукции.Фото: freepik.com