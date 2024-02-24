Во Владимирской области летом пройдет I фестиваль классической музыки «Симфоническая...

Во Владимирской области летом пройдет I фестиваль классической музыки «Симфоническая экспедиция».На днях (16 февраля) был опубликован Приказ Министерства культуры Владимирской области об утверждении положения о проведении I фестиваля классической музыки «Симфоническая экспедиция».Известно, что в мероприятии примут участие Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла и солисты Центра, музыканты джазовой и классической музыки (Василий Хорошев, Аксинья Потемкина, квартет имени Танеева, Дмитрий Корявко, Денис Гончар, Дмитрий Еремин), ансамбль солистов Большого театра и др.Из документа следует, что художественный руководитель проекта — заслуженный артист РФ Артем Маркин.Программа фестиваля предусматривает проведение 6 концертов: во Владимире (Соборная площадь, ст. Сунгирь), в селе Сима (усадьба Голициных), в селах Ворша и Алепино Собинского района, в городе Ярополч Вязниковского района.Уточняется, что для зрителей Фестиваля организуют трансфер из Владимира к месту проведения концертов (и обратно).Это интересно!Напомним, во Владимирской области проходит и «Музыкальная экспедиция» — фестиваль-путешествие, который выводит музыку за пределы концертных залов и представляет аудитории мировую классику «в исторических декорациях». За десять лет существования «Музыкальная экспедиция» заинтересовала культурным туризмом десятки тысяч людей, побывала в дворянских усадьбах и купеческих палатах, центрах народно-художественных промыслов и заводских цехах, древних городах и отдаленных поселениях.Фото: https://vk.com/musicexp