Преступники начали «хозяйничать» в чужих телефонах.

Как сообщает Следственный Комитет по Владимирской области, известно уже два случая краж при помощи чужого телефона. Первый случай произошёл осенью прошлого года, когда подозреваемая откликнулась на просьбу помочь найти телефон. После обнаружения устройства, женщина 33-лет не стала сообщать о находке. Вместо этого она разблокировала сотовый, оформила на счёт несколько микрозаймов и накупила разного рода вещей.Следственный отдел «Ковровский» выдвинул подозреваемой обвинение в краже в размере более 11 тысяч рублей. Женщина вину признала, дело направлено в суд.Вторая история случилась незадолго до Нового Года в районе Вязники. Согласно информации районного отдела Следственного комитета, житель посёлка Никологоры опоил знакомого. Когда тот ушёл, забыв телефон, обвиняемый воспользовался. Причастность к краже у вязниковца установила полиция, дело направлено в суд.