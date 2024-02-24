Во Владимирской области регистрируются эпизоотические очаги бешенства Управление Роспотребнадзора...

Во Владимирской области регистрируются эпизоотические очаги бешенстваУправление Роспотребнадзора по Владимирской области (на основании информации, предоставленной Инспекцией государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии) сообщает о том, что на территории региона продолжают регистрироваться единичные эпизоотические (то есть в жилых домах, в личных подворьях и пр.) очаги бешенства.С начала 2024 года ведомство сообщает о возникновении трёх эпизоотических очагах бешенства:– на территории мкр. Юрьевец, город Владимир у домашнего животного (котёнок);– на территории деревни Пестерюгино, МО Куриловское Собинского района у дикого животного (лиса);– на территории Октябревка, деревни Курилово, МО Куриловское Собинского района у дикого животного (лиса).Напомним, бешенство представляет собой остро протекающую зоонозную (особо опасную) вирусную инфекцию, передающуюся, главным образом, через укусы теплокровных животных со слюной и проявляющуюся тяжелым поражением центральной нервной системы. В 100% случаях это приводит к летальному исходу в течение 10 календарных дней после появления клинических симптомов болезни.Обычно заражение бешенством происходит от диких зверей, как правило, от семейства собачьих, к которым относятся волки и лисы.Под влиянием нервного возбуждения, звери покидают места своего обитания и заходят в населенные пункты, нападая на людей и домашних животных.«… Заразиться бешенством можно и от бездомного животного (собака, кошка), заражённого вирусом. Любой укус или попадание слюны на рану могут иметь серьезные последствия...» - предупреждаю в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.Важно: вакцинация контактировавших с предположительно бешеным животным – единственный способ сохранить жизнь.Фото: freepik.com