Вязниковский проект «ДЕДы-непоСЕДЫ» вошел в число лучших практик активного долголетия...

Вязниковский проект «ДЕДы-непоСЕДЫ» вошел в число лучших практик активного долголетия России.Проект «ДЕДы-непоСЕДЫ» Вязниковского Пансионата им. Е.П. Глинки вошёл в число победителей Отбора лучших практик активного долголетия в России.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Проект будет рекомендован к тиражированию в других регионах нашей страны.22 февраля в Москве на ВДНХ прошла церемония награждения, в которой приняла участие директор учреждения - Екатерина Сергеева.Авторы проекта рассказывают, что практика «ДЕДы-непоСЕДЫ» помогает мужчинам 70+ реализовать личностный потенциал, повысить уровень социальной активности, найти единомышленников, формирует мотивацию для развития умений и способностей.«Все представители сильной половины Пансионата заинтересовались и активно включились в этот проект. Каждый мужчина выбрал себе направление по душе. Они с удовольствием берут уроки вокала и выступают, мастерят удивительные вещи из дерева своими руками, принимают участие в спортивных состязаниях, занимаются волонтёрской деятельностью, а главное – делятся опытом и знаниями с подрастающим поколением…» - рассказывают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области