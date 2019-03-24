Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.

Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.Дочь Аллы Пугачевой позирует в широкополойшляпе, солнцезащитных очках, купальнике и без косметики. "Немного солнца и нежности вам", – подписалакадры Кристина Орбакайте.Подписчики восхитились тем,как выглядит знаменитость в свои годы. Многие отметили, что без косметики артисткасмотрится еще моложе. "Прям девчоночка", "Какая прелесть, естественнаяи очень нежная!", "Красивая и без косметики! Супер", "Как вы хороши",– прокомментировали фото пользователи соцсети.Кристина Орбакайте покане сообщила, сколько времени планируетпровести за границей. Певица была в отпуске в январе. И теперь приехала на днях воФлориду, чтобы порадовать себя хорошей погодой и солнышком. Там у артистки естьособняк, а в Нью-Йорке – квартира.К слову, муж МихаилЗемцов большую часть времени проводит именно в США. Теперь певица, судя повсему, будет еще больше жить в Америке, ведь ее дочь Клавдия ходиттам в подготовительный класс. В этом году девочка пойдет учитьсяв школу в Нью-Йорке.Отметим, третий мужМихаил Земцов работает в Америке. Мужчина владеет собственнымбизнесом.