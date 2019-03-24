Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.
Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.
Дочь Аллы Пугачевой позирует в широкополой
шляпе, солнцезащитных очках, купальнике и без косметики. "Немного солнца и нежности вам", – подписала
кадры Кристина Орбакайте.
Подписчики восхитились тем,
как выглядит знаменитость в свои годы. Многие отметили, что без косметики артистка
смотрится еще моложе. "Прям девчоночка", "Какая прелесть, естественная
и очень нежная!", "Красивая и без косметики! Супер", "Как вы хороши",
– прокомментировали фото пользователи соцсети.
Кристина Орбакайте пока
не сообщила, сколько времени планирует
провести за границей. Певица была в отпуске в январе. И теперь приехала на днях во
Флориду, чтобы порадовать себя хорошей погодой и солнышком. Там у артистки есть
особняк, а в Нью-Йорке – квартира.
К слову, муж Михаил
Земцов большую часть времени проводит именно в США. Теперь певица, судя по
всему, будет еще больше жить в Америке, ведь ее дочь Клавдия ходит
там в подготовительный класс. В этом году девочка пойдет учиться
в школу в Нью-Йорке.
Отметим, третий муж
Михаил Земцов работает в Америке. Мужчина владеет собственным
бизнесом.