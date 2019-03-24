Одна из крупнейших авиакомпаний мира — American Airlines — приступила к проверке обновленного программного обеспечения Boeing 737 MAX. В него внесли коррективы после крушения самолета этой серии в Эфиопии.

Одна из крупнейших авиакомпаний мира — American Airlines — приступила к проверке обновленного программного обеспечения Boeing 737 MAX. В него внесли коррективы после крушения самолета этой серии в Эфиопии.10 марта в катастрофе погибли 157 человек, напоминает телеканал "Россия 24". Полеты самолетов модели 737 MAX приостановлены по всему миру, в том числе и в России. США сначала не хотели закрывать небо для опасных Boeing, но потом все же решили сделать это. По одной из версий, погубить самолет могли недоработки системы контроля над полетом, из-за чего лайнер сразу после взлета вошел в пике.В октябре 2018 года в Индонезии разбился такой же Boeing. Погибли 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что, судя по результатам расшифровки черных ящиков, между двумя авиакатастрофами обнаружены сходства. В итоге капитализация Boeing снизилась уже на 40 миллиардов долларов.