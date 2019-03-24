Американскому бизнесмену и легендарному одесситу Сэму Кислину запретили въезд на Украину за антикоррупционные разоблачения президента Петра Порошенко, о чем сам Кислин сообщил в видеообращении на Youtube.

Американскому бизнесмену и легендарному одесситу Сэму Кислину запретили въезд на Украину за антикоррупционные разоблачения президента Петра Порошенко, о чем сам Кислин сообщил в видеообращении на Youtube.Кислин заявил, что он инвестировал в страну миллионы долларов, но оказался неудобен Порошенко. Он задавал неудобные вопросы, говорил о гигантской коррупции на самом высоком уровне, из-за чего оказался невъездным.Бизнесмен рассказал о коррупционной схеме с углем, которую лично разработал Порошенко, из-за чего украинцы дважды платят за энергию, а деньги идут на покрытие дефицита бюджета. Если бы изменили схему поставок угля, цена за тонну составляла бы 50 долларов, а сейчас Порошенко и его банда зарабатывают по 100, что позволило нынешнему украинскому лидеру вывести в офшоры 8 миллиардов долларов.Кислин призвал прекратить геноцид украинского народа. Он уверен, что преступления не окажутся безнаказанными, передает ТАСС.Ранее украинские СМИ обвинили Порошенко в убийстве его старшего брата Михаила. По словам молдавского политика Ренато Усатого, с 1996 по 2004 год нынешний украинский лидер занимался присвоением акций крупных предприятий в соседней республике. Михаил работал с ним, но в 1997 году неожиданно умер при невыясненных обстоятельствах. По одной версий он погиб в ДТП, по другой — утонул. Усатый даже продемонстрировал документ: копию постановления прокуратуры, в которой подтверждается причастность действующего президента Украины к созданию ряда ОПГ в Молдавии и к организации убийства Михаила Порошенко.